Из Ростовской области в Абхазию экспортировали 75,6 тысячи куриных яиц

С территории Ростовской области в Абхазию за рабочую неделю экспортировали 75,6 тыс. куриных яиц. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Продукцию признали безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и соответствующей требованиям страны-импортера. Качество партии подтвердили лабораторные исследования.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что с начала года с территории Дона на экспортировали около 6,8 тыс. т мяса и субпродуктов. Из них более 6 тыс. т мяса птицы, 191 т свинины и 537 т говядины.

Константин Соловьев