В Волгоградской области возбудили дело о даче взятки в 150 тыс. сотруднику ДПС

Среднеахтубинский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Волгоградской области возбудил в отношении мужчины уголовное дело о покушении на дачу взятки сотруднику полиции (ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

Согласно релизу, 28 октября этого года сотрудники ДПС остановили автомобиль «Шкода» на 66-м км автодороги «Волгоград — Астрахань». Стекла этой иномарки имели степень светопропускания ниже установленной нормы, инспекторы заподозрили у водителя состояние опьянения. Когда его везли в медучреждение для прохождения освидетельствования, он предлагал сотруднику ДПС 150 тыс. руб. в качестве взятки с целью избежать этой процедуры. Аналогичное он предпринял также в помещении приемного отделения больницы.

Полицейский отказался от денег и проинформировал о случившемся свое руководство. Сейчас следствие выясняет все обстоятельства совершенного преступления. Как выяснилось, мужчина находился в Волгоградской области проездом.

Павел Фролов