За два месяца число пекарен в Краснодаре сократилось на 17%

Число пекарен в Краснодаре за два месяца сократилось на 17% — с 1031 точки в августе до 855 в октябре текущего года. Такие данные приводят в агентстве AVG Недвижимость. Резкое сокращение стало первым за два года: еще весной 2024-го в городе насчитывалось порядка 990 пекарен, после чего рынок демонстрировал стабильный рост и достиг максимума летом 2025-го.

По оценке аналитиков, активное расширение привело к перенасыщению, в результате чего часть небольших предприятий не смогла выдержать конкуренцию с сетевыми операторами и возросшие арендные издержки. На рынке сохраняются преимущественно форматы полного цикла и мини-производства, тогда как моноформаты с низкой маржинальностью закрываются.

Арендодатели, по словам экспертов, продолжают рассматривать пекарни как привлекательных арендаторов за счет высокой посещаемости, однако все чаще отдают предпочтение сетевым брендам с долгосрочными обязательствами и устойчивой финансовой моделью. Независимым предпринимателям в условиях роста ставок аренды становится сложнее конкурировать не по ассортименту, а по устойчивости бизнеса.

Владелица AVG Недвижимость Анна Гусева отмечает, что рынок вступил в фазу естественного отбора: после периода бурного развития формат «пекарня у дома» потерял эффект новизны и часть проектов не выдержала конкуренции. При этом она подчеркивает, что интерес потребителей к продукции не снизился, а востребованность сильных игроков сохраняется: устойчивые пекарни с прозрачной экономикой и удобной локацией продолжают оставаться частью повседневной инфраструктуры жилых районов.

