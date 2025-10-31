Лишь 9% жителей Ставрополья продлят отдых на День народного единства

Только 9% работающих жителей Ставрополья намерены продлить отдых на День народного единства за счет отпусков или отгулов. Такие данные показал опрос SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Большинство экономически активных ставропольцев (60%) не планирует присоединять отпуск или отгулы к ноябрьскому празднику. В то же время 16% респондентов пока не определились со своими планами, а 15% работают по сменному графику.

Возрастной анализ показал незначительные различия: среди молодежи до 35 лет отпуск намерены взять 7% опрошенных, в группе от 35 до 45 лет — 12%, среди граждан старше 45 лет — 9%. Однако уровень доходов влияет на планы отдыха: среди зарабатывающих до 50 тыс. руб. в месяц продлить каникулы хотят 8% респондентов, тогда как среди получающих от 100 тыс. руб. — 10%.

Что касается способов проведения праздника, 67% горожан останутся дома в кругу семьи, 11% будут работать, 4% отправятся за город. По 3% планируют путешествие по России, посещение парков и культурных мероприятий.

Константин Соловьев