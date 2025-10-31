В Самаре проводят проверку по факту произошедшего пожара в многоквартирном доме

В пятницу, 31 октября, примерно в 10:05 (MSK+1) в Советском районе Самары на ул. Гагарина произошло возгорание на третьем этаже многоквартирного дома. По данному факту организована проверка, сообщает прокуратура Самарской области.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Пожар ликвидирован, устанавливается причина возгорания. Пострадал один житель дома, он госпитализирован в медучреждение.

Прокуратура района организовала проверку соблюдения обслуживающей дом организацией законодательства о пожарной безопасности, по результатам которой будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Взят на контроль ход доследственной проверки.

Руфия Кутляева