В Самаре проводят проверку по факту произошедшего пожара в многоквартирном доме
В пятницу, 31 октября, примерно в 10:05 (MSK+1) в Советском районе Самары на ул. Гагарина произошло возгорание на третьем этаже многоквартирного дома. По данному факту организована проверка, сообщает прокуратура Самарской области.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Пожар ликвидирован, устанавливается причина возгорания. Пострадал один житель дома, он госпитализирован в медучреждение.
Прокуратура района организовала проверку соблюдения обслуживающей дом организацией законодательства о пожарной безопасности, по результатам которой будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Взят на контроль ход доследственной проверки.