Помощь пострадавшим от БПЛА Саратову и Энгельсу увеличена до 20,8 млн рублей

В Саратовской области увеличили размер денежных средств для пострадавших в результате атак вражеских беспилотников муниципалитетов. Постановление подписал накануне, 30 октября, губернатор Роман Бусаргин.

Деньги на эти цели выделяются из бюджета региона. Они предназначены для срочного восстановления получивших повреждения домов.

Для Саратова и Энгельсского района сумму увеличили с 17,3 млн до 20,8 млн руб. Размер дотаций для каждого из них примерно одинаковый.

Павел Фролов