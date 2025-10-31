В Ставрополе 66-летний житель пострадал в ДТП с маршруткой

В Ставрополе в столкновении маршрутки и легкового автомобиля пострадал 66-летний местный житель. Авария случилась вечером 30 октября на улице Октябрьской, сообщили в госавтоинспекции по региону.

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля Opel не уступил дорогу маршрутной «ГАЗели», из-за чего транспортные средства столкнулись.

В результате ДТП 66-летнего пассажира маршрутки госпитализировали с травмами. Ему назначили амбулаторное лечение.

Детальные обстоятельства происшествия уточняются.

Мария Хоперская