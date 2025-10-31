Ижевский механический завод увеличил выручку от продаж пистолетов на 112%

Ижевский механический завод (ИМЗ) за девять месяцев зафиксировал увеличение выручки от продаж стрелковой продукции на 71%. Об этом сообщает пресс-служба концерна «Калашников».

Фото: пресс-служба концерна «Калашников»

«Наилучшую динамику показал дивизион пистолетного производства: выручка от продаж пистолетов всех модификаций увеличилась на 112%», — говорится в сообщении.

Также наблюдается рост выручки от продаж ружей и винтовок, составивший 35%. В числе популярных моделей остаются пневматические винтовки МР-512, МР-53 и МР-61, а также пневматический пистолет МР-654. Среди ружей выделяются классические охотничьи модели: МР-27, МР-18 и карабин «Лось».

Анастасия Лопатина