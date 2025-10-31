Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В КБР капремонт Дворца культуры в Прохладном завершат к 2027 году

В Кабардино-Балкарии во Дворце культуры Прохладного завершили демонтаж старых конструкций и приступили к замене кровли. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Планируется, что подрядчик выполнит полную модернизацию инженерных систем и обновит внутренние помещения. Кроме того, объект оснастят современным оборудованием. После завершения реконструкции в здании будут проходить концерты, выставки, мастер-классы, семейные и творческие мероприятия для жителей всех возрастов.

Капремонт планируют завершить к 2027 году.

Константин Соловьев

