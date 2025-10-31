Компании распродают валютные накопления

Объем средств на валютных счетах юридических лиц в российских банках по итогам сентября 2025 года достиг рекордного значения за два с половиной года, превысив 3,1 трлн руб. Причем темпы роста валютных остатков были рекордными с начала 2022 года. Такие результаты эксперты связывают с политикой экспортеров, сохранявших валюту в условиях отмены ее обязательной продажи, а также в расчете на дальнейшее ослабление рубля. Однако такие расчеты не оправдались, что уже вызвало массированные продажи валюты в начале октября, что должно привести к сокращению подобных «валютных резервов».

Согласно данным Банка России, в сентябре 2025 года средства на счетах юридических лиц в валюте в российских банках выросли почти в 1,5 раза, превысив 3,1 трлн руб. В итоге этот показатель обновил максимум с 1 марта 2023 года. Причем ранее столь внушительный рост валютных остатков на счетах экспортеров (почти на 1 трлн руб.) наблюдался последний раз в январе 2022 года. Нынешнее накопление валюты у юридических лиц продолжается последние пять месяцев, но за период с 1 мая по 1 сентября остатки на счетах увеличились менее чем на 0,2 трлн руб.

Эксперты отмечают, что резкий рост остатков на валютных счетах юрлиц в отчетном месяце связан с политикой компаний-экспортеров. По словам главного экономиста «БКС Мир инвестиций» Ильи Федорова, прирост связан с авансовыми платежами иностранных покупателей российского экспорта. «Это разовое событие, рост валютных счетов в условиях слабого спроса на валюту будет подушкой безопасности, а экспортеры неохотно продают валюту по курсу 80 руб./$»,— считает он.

К тому же в конце августа правительство отменило требование по продаже 90% от зачисленной суммы на счета в уполномоченных банках, а также само перечисление валюты на эти счета. К отмене такого требования привело уверенное укрепление российской валюты в первой половине 2025 года. За этот период курс доллара на внебиржевом рынке снизился почти на 30%, опустившись ниже уровня 80 руб./$. МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам президентской академии РАНХиГС Алексей Войлуков отмечает, что, «возможно, экспортеры зачислили выручку на счета в банках и не стали ее продавать» в расчете на более высокий курс.

Такой расчет имел под собой основания, так как в самом начале сентября курс доллара поднимался выше отметки 85 руб./$. В результате, по данным Банка России, в сентябре крупнейшие экспортно ориентированные компании продали валюты лишь на $4,9 млрд, что почти на 21% ниже реализации в августе и является минимальным показателем с начала 2023 года. Но к росту курса американской валюты это не привело, и до конца месяца он держался чуть выше 83 руб./$.

Однако по итогам октября роста остатков на валютных счетах корпоративных клиентов ждать не стоит, отмечают участники рынка. В первой половине месяца экспортеры активно продавали накопленную валюту (см. “Ъ” от 16 октября). Руководитель аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев отметил, что ранее аккумулирование средств продолжалось в расчете на сохранение позитивного геополитического фона и дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики ЦБ быстрыми темпами. «Ставка на оба этих фактора не оправдалась, поэтому продажи валюты могли усилиться»,— заявил он. Усиление геополитических рисков мотивирует экспортеров быстро выводить валюту с иностранных счетов, отмечает и ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева. Однако объемы на счетах в российских банках «могут снижаться вследствие сокращения потоков экспортной выручки».

