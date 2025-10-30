Восьмилетний ребенок погиб в ДТП в Сочи

В Сочи следственные органы выясняют обстоятельства аварии, в которой погиб восьмилетний мальчик, управлявший электросамокатом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел около 16:40 на выезде из одного из тоннелей. По предварительным данным, ребенок пересекал проезжую часть на электросамокате, когда столкнулся с автомобилем Toyota, двигавшимся по правой полосе. От удара несовершеннолетнего отбросило на встречную полосу, где на него наехал «Эволют».

Несовершеннолетний пострадавший получил тяжелые травмы и скончался в карете скорой помощи по пути в больницу.

Как сообщил командир 2-го батальона ПДПС ГИБДД УВД по Сочи майор полиции Юрий Голуб, по факту случившегося проводится проверка. Специалисты устанавливают все детали происшествия и причины, приведшие к трагедии.

За девять месяцев 2025 года в Краснодарском крае произошло 4,3 тыс. ДТП, в которых погибли 532 человека и 5,2 тыс. получили ранения. Хотя общее количество аварий снизилось по сравнению с прошлым годом, остаются опасные происшествия, такие как наезды на пешеходов и аварии с участием мотоциклов и водителей без прав, сообщает краевая Госавтоинспекция.

Каждое седьмое ДТП было совершено водителями без прав — таких случаев зафиксировано 416, в результате которых погибли 50 человек и 522 пострадали. Большинство таких аварий происходит по воскресеньям и связано с мотоциклами и легковыми автомобилями. За девять месяцев ГИБДД выявила более 7000 водителей без прав. Им грозит штраф до 15 тыс. руб., а если права были ранее лишены — штраф до 30 тыс. руб. или арест до 15 суток.

Инспекторы также уделяют внимание пешеходам. С начала года произошло 970 наездов, в которых погибли 111 человек и 885 получили травмы. Половина погибших (68 человек) находились на дороге в темное время суток без светоотражающих элементов. На пешеходных переходах произошло 446 ДТП, в результате которых погибли 22 человека. Более 22 тыс. водителей были привлечены к ответственности за непредоставление преимущества пешеходам, штраф составляет от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. руб.

Ситуация с мотоциклами также остается сложной: по вине мотоциклистов произошло 251 ДТП, в которых погибли 36 человек и 261 пострадал. Каждое четвертое ДТП с погибшими связано с выездом на встречную полосу, чаще всего в запрещенных местах.

Мария Удовик