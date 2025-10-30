Налоговый контроль, цифровизация жилья и стратегии управления

Неделя металлов, технологии и средства автоматизации в пищевой промышленности, робототехнические инновации, развитие финансовой культуры — эти и другие темы в ежемесячном обзоре деловых мероприятий, которые состоятся в нашем городе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петербургский налоговый форум

Фото: Петербургский налоговый форум Петербургский налоговый форум

Фото: Петербургский налоговый форум

Петербургский налоговый форум пройдет 6 ноября в конгресс-отеле Airportcity Plaza. Цель мероприятия — повышение налоговой грамотности, выстраивание диалога между налогоплательщиками и налоговыми органами. Его аудитория — представители аудиторских и консалтинговых компаний, предприниматели, ведущие деятельность в любых сферах, бухгалтеры, юристы. В рамках форума запланированы семинары и дискуссионные сессии с участием специалистов Центрального аппарата ФНС России, УФНС России по Санкт-Петербургу, правительства Санкт-Петербурга, общественных объединений и организаций, представителей бизнеса. Среди основных тем: налоговый контроль, налогообложение имущества, международное налогообложение, контроль над применением контрольно-кассовой техники и полнотой учета выручки, управление долгом и пути минимизации рисков, другие актуальные вопросы. Будут организованы практикумы в формате индивидуальных и групповых консультаций по использованию электронных сервисов ФНС, по вопросам налогообложения физических и юридических лиц.

Впервые в программу мероприятий включены Молодежный форум и Школа налогоплательщика.

В гостинице Grand Hotel Emerald 10 ноября состоится 28-я Международная конференция «Российский рынок металлов», которая традиционно открывает осеннюю Неделю металлов. Аудитория конференции — руководители металлургических и металлоторговых компаний, органов государственной власти, эксперты рынка, представители аналитических и информационных агентств, компаний-переработчиков и потребителей металлопроката. Металлургические компании, металлопереработчики и трейдеры подведут предварительные итоги года, представят прогнозы по рынку. Основные темы конференции: трансформационные тренды рынка стальной продукции в России и мире; драйверы развития отраслей — потребителей проката черных металлов; успешные стратегии и бизнес-модели компаний-производителей стальной продукции в текущих условиях; возможности металлоторговли, металлопереработки и сервисных металлоцентров (СМЦ) в России.

Международная промышленная выставка «Металл-Экспо» пройдет в КВЦ «Экспофорум» 11–14 ноября. Будут представлены оборудование и технологии для металлургической и горнодобывающей промышленности; транспорт и логистика в металлургии и металлоторговле; фундаментальные и прикладные научные разработки в области черной и цветной металлургии и нанотехнологий; интернет-коммерция и автоматизация производственных и бизнес-процессов; внутрискладская логистика на металлургических предприятиях, металлобазах и СМЦ; логистический аудит и консалтинг и другие сферы отрасли.

Всероссийские форумы индустрии напитков Intekprom Drinktec и кондитерской и хлебопекарной отрасли Intekprom Bakery пройдут 11 ноября в отеле Airportcity Plaza. В деловых программах запланированы доклады представителей компаний — поставщиков оборудования и интеллектуальных решений, производителей напитков, отраслевых экспертов; круглые столы и отраслевые дискуссии по актуальным вопросам. В числе тем для обсуждения: повышение рентабельности за счет внедрения новых управленческих практик; выбор покупателя: как остаться в тренде вкусовых предпочтений; инвестиции в развитие существующих производств и строительство новых мощностей; укрепление позиции на рынке в условиях растущей конкуренции и др.

Intekprom Energy & Automation, всероссийский форум по энергоэффективности технологий и средств автоматизации в пищевой промышленности, состоится 12 ноября в отеле Airportcity Plaza. Мероприятие собирает энергетиков, инженеров, генеральных и технических директоров, топ-менеджеров по производству, руководителей подразделений и других технических специалистов пищевых предприятий, представителей научно-исследовательских центров, консалтинговых компаний и отраслевых ассоциаций. В рамках форума пройдут тематические секции, посвященные мероприятиям по повышению эффективности предприятий пищевой промышленности, решениям в области теплоснабжения и хладоснабжения, системам и технологиям промышленной автоматизации и роботизации пищевых производств и др.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка-форум Hi -Tech Building

Фото: Дарья Письменюк / Выставка-форум Hi-Tech Building Выставка-форум Hi -Tech Building

Фото: Дарья Письменюк / Выставка-форум Hi-Tech Building

В конгрессном центре «ПетроКонгресс» 12 ноября пройдет выставка-форум Hi-Tech Building. Будут обсуждаться важные аспекты цифровизации жилья, запланированы деловые мероприятия с участием экспертов и практиков, где можно будет не только послушать выступления о текущей ситуации на рынке домашней автоматизации, но и познакомиться с новинками и хитами, пообщаться со специалистами. Аудитория мероприятия — инсталляторы, инженеры, девелоперы и застройщики, инвесторы и собственники зданий, представители управляющих компаний, архитектурных и дизайнерских бюро.

Российская неделя роботизации — комплекс конгрессно-выставочных мероприятий в сфере промышленной роботизации будет проходить с 17 по 21 ноября в КЦ «ПетроКонгресс». В рамках Недели запланированы: Международный форум роботизации; выставка робототехнических инноваций; молодежные соревнования Robotics Skills; семинары и мастер-классы.

VII Международный форум роботизации посвящен всем аспектам роботизации (в машиностроении и металлообработке, судостроении, вагоностроении, аэрокосмической промышленности, нефтегазовом секторе и офшорных проектах, станкостроении, приборостроении и микроэлектронике, пищевом производстве и сельском хозяйстве, строительстве, текстильной и легкой промышленности, медицине и фармацевтике, индустрии развлечений и пр.). Он является российской площадкой, демонстрирующей передовую робототехническую продукцию, системы программирования и управления высокотехнологическим оборудованием, в том числе с использованием систем искусственного интеллекта. Главная тема форума: «Роботизация как национальный приоритет отечественного технологического развития». В программе — конференция по актуальным вопросам автоматизации и цифровизации, совместные сессии поставщиков робототехники с представителями корпораций, внедряющих робототехнические инновации в своих структурах, и другие мероприятия.

Аудитория форума — руководители, главные инженеры и технические специалисты промышленных предприятий, менеджеры по автоматизации и цифровой трансформации, вендоры, системные интеграторы, производители ПО для программирования и управления роботами и др.

В Таврическом дворце с 19 по 21 ноября пройдет международный форум «Содружество моды». Работа форума будет организована по шести тематическим блокам: экономика и инвестиции, производство, креативные индустрии, культурные традиции, образование и кадры, красота и здоровье. В рамках деловой программы мероприятия пройдут круглые столы и панельные дискуссии. Форум откроет «Молодежный день», ориентированный на профессиональное развитие молодых специалистов в сфере моды и дизайна. Традиционно состоится два модных показа. Свои коллекции продемонстрируют начинающие и известные дизайнеры одежды из регионов России и государств СНГ. Участником модного шоу станет победитель специального конкурса, объявленного среди российских дизайнеров.

В дни проведения мероприятия в Таврическом дворце откроется выставка, посвященная национальному костюму.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Специализированная выставка-форум индустрии здоровья и красоты «Здоровая страна»

Фото: Выставка-форум «Здоровая страна» Специализированная выставка-форум индустрии здоровья и красоты «Здоровая страна»

Фото: Выставка-форум «Здоровая страна»

Специализированная выставка-форум индустрии здоровья и красоты «Здоровая страна» состоится 20–23 ноября в ДК Кирова. Цель мероприятия — продвижение и усиление роли отечественной науки, медицины, технологий в сфере психологического и физического здоровья, осознанного сохранения окружающей среды, повышения качества и продолжительности жизни граждан. Аудитория мероприятия — специалисты профильных индустрий и неравнодушные к здоровому образу жизни люди. В экспозиции будут представлены препараты отечественного производства, современные технологии в области диагностики, лечения, реабилитации, дезинфекции и стерилизации, а также органическая продукция в сфере косметики, продуктов питания. Среди разделов выставки: натуральные лекарственные препараты; натуральная косметика и средства гигиены; оздоровительные и эстетические медицинские центры, стоматология; санатории, лечебницы, спа-салоны; традиционная и нетрадиционная медицина и др.

Елена Федотова