В Темрюкском районе расчищают точечные выбросы мазута
В поселке Волна Темрюкского района обнаружили незначительные выбросы нефтепродуктов. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Фото: Оперативный штаб Краснодарского края
По данным оперштаба региона, на побережье поселка Волна были найдены небольшие фрагменты мазута, перемешанные с водорослями. Специалисты ликвидируют загрязнения.
В Анапе укрепляют защитные сооружения для удержания возможных выбросов мазута. Защитный вал уже возвели на участке от пансионата «Малахит» до пляжей в Витязево, там укладывают защитные сети.
В районе Бугазской косы очисткой побережья занимаются сотрудники МЧС России.