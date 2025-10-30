Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Темрюкском районе расчищают точечные выбросы мазута

В поселке Волна Темрюкского района обнаружили незначительные выбросы нефтепродуктов. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

По данным оперштаба региона, на побережье поселка Волна были найдены небольшие фрагменты мазута, перемешанные с водорослями. Специалисты ликвидируют загрязнения.

В Анапе укрепляют защитные сооружения для удержания возможных выбросов мазута. Защитный вал уже возвели на участке от пансионата «Малахит» до пляжей в Витязево, там укладывают защитные сети.

В районе Бугазской косы очисткой побережья занимаются сотрудники МЧС России.

София Моисеенко

