В Новороссийске 31 октября проведут учения со стрельбами

В пятницу в Новороссийске состоятся учения с тренировочными стрельбами. Об их проведении уведомили в НВМБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Учения будут проходить в акватории порта Новороссийска с 09:00 до 12:00. НВМБ будет отрабатывать практические действия по отражению нападения беспилотников и безэкипажных катеров.

На период проведения тренировочных мероприятий в акватории Новороссийска запрещается движение всех видов плавательных средств и маломерных судов. Под ограничения попадают любые подводные работы, в том числе и водолазные спуски.

София Моисеенко