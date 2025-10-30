Ежегодная олимпиада по промышленной разработке для старшеклассников PROD выходит на международный уровень и впервые будет проводиться на русском и английском языках. В ней могут принять участие школьники 8-11 классов из всех стран мира. Регистрация продлится до 2 декабря. Организаторами выступают Центральный университет и группа «Т-Технологии» в партнерстве с факультетом компьютерных наук НИУ ВШЭ. PROD — это первая в мире олимпиада для школьников, где старшеклассники решают реальные бизнес-задачи от крупных технологичных компаний, изучают программные системы и автоматизацию бизнес-процессов, а также разрабатывают собственные приложения и сервисы, которые помогают организациям повышать эффективность и оптимизировать затраты. Организаторы обещают победителям упрощенный отбор на стажировку в Т-Банке, до 100% грант на обучение в Центральном университете и бонусные баллы к ЕГЭ при поступлении на факультет компьютерных наук НИУ ВШЭ.

Спрос на склады в России за год сократился более чем в полтора раза, пишут «Ведомости». За девять месяцев было куплено и арендовано чуть более 2 млн кв. м складской недвижимости. Потенциальные арендаторы и покупатели стали отказываться от площадей в логопарках в том числе из-за дорогих кредитов, отмечают эксперты.

Доля рыночной ипотеки в России находится на низком уровне. Ее минимальное значение в этом году составило 18%. Рыночная ипотека на сегодняшний день недоступна для потенциальных покупателей из-за высоких процентных ставок, считают эксперты. Ключевая ставка, которая держится на очень высоком уровне, не дает гражданам возможности прогнозировать платежи по займам. И такая ситуация продолжится до тех пор, пока ключевая ставка будет оставаться двузначной, пишут «Известия».