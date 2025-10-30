Жительницу Майкопа будут судить за организацию незаконной миграции пяти иностранцев

Прокуратура Майкопа утвердила обвинительное заключение по делу о содействии незаконной миграции и направила материалы в суд. Фигурантом стала местная жительница, которой инкриминируется организация незаконного пребывания иностранцев в России по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры.

По данным следствия, в марте 2023 года обвиняемая оформила приглашения на въезд в Россию для пяти иностранных граждан, не имея намерения обеспечивать их проживание, медицинское обслуживание и последующий выезд по истечении срока пребывания. Следствие полагает, что действия были направлены на обход установленного порядка миграционного учета.

Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками уголовного розыска МВД по Адыгее. Материалы дела, расследованного городским следственным отделом СК России, переданы в суд для рассмотрения по существу.

Вячеслав Рыжков