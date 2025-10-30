В Выборге за посты об СВО задержали военного пенсионера

В городе Выборг Ленинградской области сотрудники ФСБ задержали военного пенсионера, писавшего в соцсетях посты о специальной военной операции. Об этом сообщает 47news.

По данным издания, 73-летний выпускник Хмельницкого высшего артиллерийского командное училище, писал о сдаче в плен военнослужащих ВС РФ. За это против него возбудили дело по п. «в» ч.2 ст. 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства).

В соцсетях задержанного упоминаются танковый полк Краснознаменного Среднеазиатского военного округа, в котором он служил, а также Группа советских войск в Германии и бригада морской пехоты Балтийского флота. Судя по публикациям, недавно пенсионер потерял сына.

Информацию о задержании подтвердили в региональном управлении СКР.

Артемий Чулков