В Новороссийске выявили 27 фактов незаконной торговли рыбой

За прошедшие месяцы 2025 года в Новороссийске установили 27 фактов несанкционированной продажи свежей и копченой рыбы. Об этом сообщили в городском управлении торговли, напомнив о рисках, связанных с покупкой рыбной продукции на некоторых уличных точках.

С началом сезона хамсы на улицах Новороссийска начали появляться новые точки продажи рыбы. По данным администрации города, требованиям безопасности соответствуют не все места торговли рыбной продукцией. На остановках, вокзалах, во дворах жилых домов и прочих местах продажа товаров запрещена, но некоторые предприниматели продолжают таким образом отпускать продукты гражданам. В управлении торговли пояснили, что такая деятельность имеет стихийный характер.

В текущем году специалисты управления составили 27 протоколов об административных правонарушениях за несанкционированную торговлю рыбой. Мониторинги территорий на предмет незаконной продажи продуктов на улицах ведутся в ежедневном режиме.

«Нарушения санитарно-эпидемиологических требований при реализации рыбной продукции могут послужить причиной возникновения массовых инфекционных заболеваний и пищевых отравлений среди населения»,– напомнили в управлении торговли Новороссийска.

София Моисеенко