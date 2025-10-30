В Новороссийске спасли пенсионерку с ишемическим инсультом

В городской больнице №1 Новороссийска врачи спасли жизнь 78-летней пенсионерке. Об этом в своем Telegram-канале рассказал министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Пожилая женщина поступил в больницу с ишемическим инсультом. В ходе обследования у пенсионерки обнаружили атеросклеротическую бляшку, которую было необходимо удалить хирургическим путем. Противопоказаний к операции медики не обнаружили.

Пациентке провели каротидную эндартерэктомию. Эта операция направлена на восстановление кровотока в сонных артериях и на снижение риска инсульта. На пятый день женщину выписали из больницы в удовлетворительном состоянии. Она находится на амбулаторном лечении под наблюдением хирурга и невролога.

София Моисеенко