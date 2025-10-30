Пенсионер из Саратова пойдет под суд за серьезные травмы пешехода в ДТП

Кировский районный суд Саратова рассмотрит в отношении 78-летнего жителя областного центра уголовное дело о нарушении ПДД, в результате чего серьезно пострадал пешеход (ч. 1 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Согласно релизу, вечером 15 ноября прошлого года фигурант управлял автомобилем Mitsubishi Lancer и близ дома № 306 на ул. Большая Горная сбил 52-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу и имел преимущество в движении. Пешеход получил серьезные травмы.

Фигурант признал свою вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время направят в суд на рассмотрение.

Павел Фролов