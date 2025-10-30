В Волгограде двое подростков погибли при съезде машины в водоем

В ДТП в Красноармейском районе Волгограда погибли двое подростков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.

Дорожная авария произошла в 10:50 сегодня, 30 октября, на улице Вилянская. Согласно предварительным сведениям, 15-летний подросток управлял автомобилем «ВАЗ-2105», не справился с управлением и съехал с проезжей части в водоем.

В результате аварии на месте погибли водитель этой машины и его 15-летняя пассажирка, двух пассажиров в возрасте 14 и 15 лет увезли в медучреждение. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов