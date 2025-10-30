Жителям Ставрополья напомнили о взносах на капремонт авансом

Ставропольцы все чаще приходит выбор оплачивать взносы на капитальный ремонт жилья авансом, сообщили в региональном фонде капремонта.

По закону региональным оператором капитального ремонта допускается перечислять суммы на несколько месяцев вперед. Средства зачисляются на индивидуальный лицевой счет и автоматически списываются ежемесячно, без штрафов, пени и напоминаний. В отличие от коммунальных платежей, взносы не зависят от объема потребления — это коллективный вклад собственников в сохранность дома, который можно рассматривать скорее как инвестицию, чем как расход. Практика авансовой оплаты удобна для тех, кто уезжает в отпуск или командировку, кому важна финансовая дисциплина или кто просто планирует семейный бюджет заранее. Механизм прост: ежемесячный взнос умножается на количество месяцев, позволяя закрыть вопрос оплаты на длительный срок.

Генеральный директор фонда капитального ремонта Ставропольского края Павел Корниенко отмечает, что авансовые платежи демонстрируют ответственность жителей и позволяют фонду планировать ремонты, заключать договора и своевременно платить подрядчикам. Это способствует устойчивой работе системы и строит партнерские отношения между собственниками и фондом.

Для корректного проведения платежа нужно указать лицевой счет, адрес и реквизиты, чтобы исключить риски зависших средств. Проверить состояние счёта, сумму переплаты и историю начислений можно в личном кабинете на сайте фонда или у специалистов регионального оператора. По статистике фонда, количество тех, кто предпочитает платить авансом, стабильно растет.

