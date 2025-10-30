В Пятигорске мошенники похитили 1,8 млн рублей у предприятия

В Пятигорске мошенники обманули сотрудника предприятия на сумму более 1,8 млн руб. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В полицию обратился 54-летний менеджер, который отвечает за закупку сырья для организации по производству упаковки. Потерпевший пояснил, что нашел в интернете объявление о поставке товара из-за границы. Менеджер связался с продавцом, который согласился поставить полиэтилен, подкрепив свои слова намерением в последующем заключить контракт с его работодателем. Руководство согласовало данную сделку, после чего деньги перевели на счет продавца, который обещал доставить товар через 10 дней.

Однако в указанный срок товар так и не поступил, а поставщик продолжал обещать доставку. Через пару месяцев индивидуальный предприниматель потребовал вернуть деньги, но ни товара, ни указанной суммы так и не поступило.

Константин Соловьев