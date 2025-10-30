На Ставрополье картофель и лук подешевели после резкого роста

В Ставропольском крае с 21 по 27 октября цены на картофель и репчатый лук снизились на 6,54% и 5,62% соответственно, составив 44,62 и 39,25 руб. за килограмм, следует из данных Северо-Кавказстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Это произошло на фоне резкого роста цен на эти овощи неделей ранее, когда картофель подорожал на 5,88% до 47 руб., а лук — на 6,64% до 41 руб. за килограмм. Причиной колебаний стали сезонные факторы и логистика: летом местный картофель вывозят в другие регионы из-за проблем с хранением, а позже его заменяют поставками из Центральной России, где выросли транспортные расходы из-за подорожания дизельного топлива и его дефицита. Это сказывается на конечной стоимости товара для потребителей.

За тот же период на Ставрополье значительно подорожала пшеничная мука — на 4,92% до 62,40 руб. за килограмм, сосиски и сардельки — на 4,65% с средней ценой 574,71 руб., а также яблоки, огурцы и капуста. Цены на вермишель, морковь и свеклу также снизились.

Станислав Маслаков