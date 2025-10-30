Девять детей пострадали в ДТП с микроавтобусом на федеральной трассе «Кавказ»

29 октября на 334-м километре федеральной трассы «Кавказ» в Минераловодском округе Ставрополья произошло ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля «Лада Гранта». Водитель легковушки, мужчина 40 лет, после наезда на тросовое ограждение столкнулся с пассажирским микроавтобусом «Мерседес», в котором находились 18 детей. Водитель легкового автомобиля погиб на месте аварии, сообщает госавтоинспекция Ставрополья.

Восемь детей и сопровождавший их педагог самостоятельно обратились в больницу №101 города Лермонтова за медицинской помощью. Из них двоих оставили на амбулаторное лечение, шестеро были направлены для дополнительного обследования в нейрохирургическое отделение Пятигорской городской больницы №1. Один ребенок перевезен в ставропольское отделение челюстно-лицевой хирургии для специализированного лечения. Медики характеризуют состояние детей как удовлетворительное. К работе с пострадавшими и их родителями подключены психологи МЧС.

По словам главы Лермонтова Елены Кобзевой, дети вместе с педагогом возвращались с экскурсии на оленью ферму в селе Крымгиреевском. По факту аварии Минераловодская межрайонная прокуратура инициировала проверку, в рамках которой будет оценено соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, пассажирских перевозках и защите прав несовершеннолетних.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поручил Минздраву края проконтролировать организацию медицинской помощи пострадавшим детям. В автобусе в момент аварии находились 18 несовершеннолетних, четверо из них были госпитализированы непосредственно после ДТП.

Станислав Маслаков