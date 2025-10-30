Кредитный портфель ставропольского бизнеса за год превысил 0,5 трлн рублей

Кредитный портфель бизнеса Ставропольского края за год вырос почти на 20%, превысив 508,8 млрд рублей, сообщается в докладе Банка России «Региональная экономика» за октябрь 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Активность в кредитовании особенно заметна в промышленном сегменте, где химическая промышленность увеличила портфель более чем в четыре раза — до 119,6 млрд руб., а пищевая отрасль нарастила кредитование на 20%, доведя сумму до 81 млрд руб.

Рост связан с улучшением условий кредитования на фоне снижения ключевой ставки Банка России: с июня ставка постепенно падала и достигла 16,5% годовых к 24 октября. По словам управляющего отделением Южного ГУ Банка России в Ставрополе Георгия Тикунова, это стимулировало возрождение кредитной активности предприятий региона.

Станислав Маслаков