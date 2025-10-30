Жителя Саратовской области будут судить по делу о фиктивных продажах товаров

Базарно-Карабулакский районный суд Саратовской области рассмотрит в отношении 35-летнего жителя областного центра уголовное дело о мошенничестве (чч. 1, 2 ст. 159 УК РФ). Ему вменяют 22 эпизода преступлений, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, за первые три месяца этого года фигурант создал аккаунты в мессенджере, с которых в группах объявлений Саратовской области публиковал объявления о продаже различных товаров. На самом деле их у него не было.

В переписке фигурант просил граждан перевести ему деньги в качестве задатка — от 2,7 тыс. до 30 тыс. руб. Как только денежные средства поступали на карты его матери и сожительницы, он удалял все сообщения и менял номер телефона.

В общей сложности фигурант похитил 199 тыс. руб. Свою вину он признал. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение.

Павел Фролов