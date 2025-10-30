В Кущевском районе брат признался в убийстве пропавшей сестры

В Кущевском районе Краснодарского края 54-летнему жителю предъявлено обвинение в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) 41-летней сестры, которая считалась пропавшей без вести с сентября. Об этом пишет пресс-служба СУ СКР по региону.

В октябре правоохранители получили сообщение об исчезновении местной жительницы. Следователи и криминалисты СКР, выехав на место, установили возможный криминальный характер происшествия.

В ходе расследования была выявлена причастность к преступлению 54-летнего брата пропавшей, который был задержан. Во время допроса мужчина признался в содеянном и указал место сокрытия тела.

По версии следствия, вечером 15 сентября брат и сестра находились в летней кухне в хуторе Нижнеглебовка, где между ними произошел конфликт на почве неприязненных отношений. В ходе ссоры обвиняемый задушил женщину.

После убийства мужчина перенес тело на окраину хутора и сбросил в колодец. Затем он закидал его мусором и газетами, пытаясь поджечь.

Проживавший с потерпевшей брат первоначально утверждал, что сестра уехала к родственникам в другой регион. Однако эта версия была опровергнута доказательствами, собранными следствием.

С участием обвиняемого проведена проверка показаний на месте. По ходатайству следователя суд заключил фигуранта под стражу. По делу продолжаются следственные действия и назначен комплекс экспертиз.

Анна Гречко