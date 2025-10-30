Следователи проверяют информацию об издевательствах над ребенком в детсаду Симферополя

Следственное управление СК России по Республике Крым и Севастополю инициировало проверку после появления в социальных сетях сведений о применении неправомерных методов воспитания в одном из детских садов Симферополя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Поводом для реагирования стало сообщение матери одного из воспитанников, заявившей о недопустимом обращении с детьми. И. о. руководителя управления Евгений Руднев распорядился незамедлительно организовать процессуальную проверку.

Следователи районного отдела СК в настоящий момент устанавливают обстоятельства произошедшего, а также оценивают действия персонала образовательного учреждения и соблюдение требований к организации воспитательного процесса.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Вячеслав Рыжков