В Ставрополе адвоката арестовали по подозрению в мошенничестве на 38 млн рублей

Ленинский райсуд Ставрополя постановил взять под стражу до 17 декабря члена краевой Адвокатской палаты. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Ставрополья, мужчину подозревают в мошенничестве в особо крупном размере — речь может идти в общей сложности о 33,8 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам уголовного дела, подозреваемый был адвокатом по уголовному делу и предложил подзащитному повлиять на следователя — — тот якобы мог ходатайствовать в суде о домашнем аресте вместо более суровой меры пресечения. Эту «услугу» адвокат оценил в 5 млн руб.

Таким же образом подозреваемый похитил у подзащитного ещё 33,8 млн руб., но уже за обещание переквалифицировать инкриминируемое преступление на менее тяжкое и назначение судом более мягкого наказания.

«Общая сумма похищенных денежных средств составила 38 800 000 рублей»,— говорится в сообщении.

Постановление о заключении под стражу пока не вступило в законную силу, подытожили в суде.

Наталья Гончарова