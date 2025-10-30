На аварийном участке в Южном районе Новороссийска запретят остановку

В целях снижения аварийности на улице Героев Десантников в Новороссийске установят новые дорожные знаки. Информацию предоставили в пресс-службе администрации города.

Фото: Управление транспорта и дорожного хозяйства Новороссийска Фото: Управление транспорта и дорожного хозяйства Новороссийска

На прошедшем заседании комиссии по безопасности дорожного движения обсуждали не только подготовку к зимнему периоду, но и вопрос снижения аварийности на одном из участков дорог в Южном районе. По данным мэрии, на повестку дня вынесли разработку мероприятий по обеспечению БДД на улице Героев Десантников, 37.

В целях обеспечения безопасности пешеходов на указанном участке приняли решение установить дорожный знак «Остановка запрещена» при движении со стороны проспекта Ленина. На улице Героев Десантников в районе дома №37 также установят пешеходные ограждения и приподнятый пешеходный переход, чтобы минимизировать случаи выхода на проезжую часть в неустановленных местах.

Знак, запрещающий остановку, должны будут установить в срок до 15 декабря. Пешеходные ограждения и обновленный пешеходный переход необходимо обустроить до 30 июня 2026 года.

София Моисеенко