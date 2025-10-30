Во владикавказском парке «Нартон» начали ремонт скульптур героев эпоса

Во Владикавказе в парке «Нартон» начался ремонт постаментов 18 постаментов скульптур нартского эпоса. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Северной Осетии.

На постаментах разрушилась облицовка. Сейчас начались работы по укреплению базальтовых и доломитовых плит. Несколько лет назад аллею в парке «Нартон» благоустроили в рамках городской программы «Благоустройство и озеленение».

Аллею с героями эпоса «Нартон» заложили в 2014 году. Она стала подарком горожанам на 230-летие Владикавказа от скульптора Николая Ходова.

Константин Соловьев