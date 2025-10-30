Акции ЛУКОЙЛа отреагировали ростом на планы продать Gunvor зарубежные активы

Акции ЛУКОЙЛа (MOEX: LKOH) на Московской бирже прибавили более 3% на новостях о продаже зарубежных активов компании. В 10:24 мск цена достигла 5560 руб., после чего началась коррекция. В 10:59 мск цена пробила уровень 5450 руб., после 11:00 началась проторговка в диапазоне до 5500 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Сегодня ЛУКОЙЛ объявил о продаже Gunvor своего зарубежного подразделения LUKOIL International GmbH. Gunvor должен получить разрешение от Управления по контролю за иностранными активами казначейства США (OFAC). ЛУКОЙЛ обязуется не вести переговоры с другими потенциальными покупателями. Сделка необходима в связи с «введением отдельными государствами ограничительных мер» в отношении российской компании и ее «дочек», пояснила пресс-служба.

22 октября США объявили о санкциях в отношении ЛУКОЙЛа, «Роснефти» и дочерних структур. Запланированное на 23 октября заседание совета директоров ЛУКОЙЛа, на котором планировалось обсуждение дивидендов, было отменено.

