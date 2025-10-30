«Технопарк Санкт-Петербурга» покинет «Ленполиграфмаш» с целью экономии

«Технопарк Санкт-Петербурга» переедет с территории бывшего завода «Ленполиграфмаш», чтобы снизить нагрузку на городской бюджет. При этом на окупаемость учреждение выйдет не раньше 2036 года, рассказал «Фонтанке» глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле (КППИТ) Петербурга Александр Ситов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рендер бывшего здания завода «Ленполиграфмаш»

Фото: Сайт «Ленполиграфмаш» Рендер бывшего здания завода «Ленполиграфмаш»

Фото: Сайт «Ленполиграфмаш»

«Технопарк Санкт-Петербурга» работает с 2007 года, предоставляя стартапам помещения по низкой цене и разностороннюю поддержку. Изначально учреждение находилось на территории Александро-Невской мануфактуры, а в 2016 году переехало на «Ленполиграфмаш», где арендует площади у нескольких юрлиц. В результате «Технопарк Санкт-Петербурга» тратит пятую часть ежегодной субсидии Смольного в 250 млн рублей на аренду, вместо того чтобы зарабатывать на сдаче площадей.

К середине ноября администрация планирует утвердить новую концепцию развития «Технопарка Санкт-Петербурга», в которую, в том числе, включит план переезда, определившись с новым расположением, говорит господин Ситов. При этом новые площади выберут или из уже имеющихся в городской собственности, или приобретут. Кроме того, уход с коммерческих площадей позволит учреждению получить официальный статус технопарка, дающий доступ к налоговым льготам, отметил глава КППИТ.

Также будет меняться наполнение «Технопарка Санкт-Петербурга»: город планирует сосредоточиться на наиболее перспективных направлениях, закрыв РИЦ АФС (Региональный инжиниринговый центр в области микрореакторного синтеза активных фармацевтических субстанций), создававшийся под проект «Балтфармы». Проект за 800 млн рублей должен был заработать в 2021 году, однако впоследствии возникли проблемы с поставкой оборудования, реализация была отложена, а потом его юрлицо приобрела «Р-Фарм» для другого производства.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в рамках соглашения «Технопарка Санкт-Петербурга» с компанией-производителем детекторов дронов в городе анонсировали соревнования по детекции и подавлению беспилотников.

Артемий Чулков