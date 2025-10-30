ГУП «Чегемэнерго» выставило на торги задолженность на сумму 50,6 млн рублей

Конкурсный управляющий ГУП КБР «Чегемэнерго» Залим Кочесоков объявил о проведении открытых торгов в форме публичного предложения. На продажу выставлено право требования дебиторской задолженности к МУП «Водоканал» в размере 50,6 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Прием заявок начнется 3 декабря 2025 года на электронной торговой площадке Alfalot.ru. Согласно условиям, цена будет снижаться каждые три календарных дня на 10% от предыдущей стоимости. Минимальная сумма продажи установлена в размере 12,3 тыс. руб. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере 20% от начальной цены, действующей на определенном этапе торгов.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ГУП КБР «Чегемэнерго» зарегистрировано в 2004 году в городе ЧГМ (КБР). Основной вид деятельности — передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям. Учредитель — Минимущества КБР. Уставный капитал компании — 100 тыс. руб. Убыток предприятия за 2024 год составил 13,7 млн руб., выручка — 9,8 млн руб.

Напомним, ГУП КБР «Чегемэнерго» признано банкротом решением Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 13 августа 2019 года. Конкурсным управляющим предприятия 13 сентября 2023 года утвержден Залим Кочесоков, член Ассоциации МСКСО «Содружество».

Победителем торгов будет признан участник, предложивший максимальную цену в рамках текущего периода снижения стоимости. При равных предложениях преимущество получит тот, кто первым подал заявку. Договор купли-продажи должен быть заключен в течение пяти дней после определения победителя, а полный расчет необходимо произвести в 30-дневный срок с момента подписания соглашения.

Ознакомиться с выставленным на торги имуществом можно по адресу: г. Нальчик, проспект Шогенцукова, дом 10, по предварительной записи.

Тат Гаспарян