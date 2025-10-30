В Новороссийске не нашли загрязнений в атмосферном воздухе

В Новороссийске проверили качество воздуха за период с 27 по 28 октября. О результатах отчитались в КЛМЗОС города-героя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

По данным краевой лаборатории мониторинга загрязнения окружающей среды Новороссийска, 27 и 28 октября в атмосферном воздухе не были обнаружены превышения по взвешенным веществам, оксиду углерода, оксиду и диоксиду азота, сероводороду, диоксиду серы и формальдегиду.

Уровень загрязнения атмосферы на территории Новороссийска в течение двух суток признали пониженным.

София Моисеенко