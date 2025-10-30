Жительница Ртищево отправилась на 12 лет в колонию за убийство матери-инвалида

В Саратовской области суд вынес приговор 27-летней жительнице Ртищево по уголовному делу об убийстве собственной матери (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось в суде, с января этого года фигурантка проживала вместе со своей матерью-инвалидом. Ей пришлось взять на себя заботу о родительнице, поскольку та не могла за собой ухаживать из-за перенесенного заболевания.

Вечером 14 февраля фигурантка предложила матери поужинать, но та отказалась. Тогда дочь жестоко избила родительницу и задушила.

Фигурантка признала свою вину. По решению суда она получила 12 лет исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на один год.

Павел Фролов