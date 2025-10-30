Покорение «Сибири»

СКА одержал вторую подряд победу в чемпионате КХЛ, обыграв в Ледовом дворце «Сибирь» 3:2. Матч получился очень сложным, напомнив те, в которых армейцы терпели одно поражение за другим. Но оборона и вратарь в тяжелые минуты выстояли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хоккейный матч СКА - «Сибирь»

Фото: ХК СКА Хоккейный матч СКА - «Сибирь»

Фото: ХК СКА

С момента исторической победы СКА над «Сочи» со счетом 8:1 прошло пять дней. За этот срок состав армейского клуба пополнил в результате обмена защитник Егор Савиков, игравший за московский «Спартак». Впрочем, «игравший» — громко сказано. За красно-белых Савиков провел в этом сезоне только пять матчей, отметился одним «ассистом», поэтому «Спартак» согласился на обмен (за Савикова московский клуб получил права на нескольких игроков и денежную компенсацию). А Игорь Ларионов, тренер СКА, хорошо знает этого игрока — по тем временам, когда он еще возглавлял молодежную сборную России. И верит в него.

Интересно, что именно Савиков стал одним из героев матча с «Сибирью». Его точный бросок с передачи Игоря Ларионова-младшего вывел петербуржцев вперед 2:1 в конце второго периода. Первый завершился вничью 1:1, у армейцев отличился 19-летний Матвей Короткий, забросивший свою девятую шайбу в 19 матчах. Если и можно назвать кого-то лидером команды, то его. А закрепил успех СКА в начале третьего периода, когда не все зрители еще успели занять места на арене после перерыва, опытный Сергей Плотников точным броском в дальнюю «девятку». Тут нужно отметить точную передачу Джозефа Бландизи в его адрес.

На этом голевые успехи СКА в матче закончились. А гостям удалось «поджечь» интригу в самой концовке, когда они сделали счет 3:2. Но в последние минут армейцы и их вратарь Сергей Иванов выстояли, не дав соперникам подобраться к воротам. Так СКА добыл вторую подряд победу в чемпионате КХЛ, что редкость по нынешним временам. Не надо забывать, что «Сибирь» занимает последнее место в Восточной конференции. В начале октября у команды сменился главный тренер — ее возглавил известный в прошлом игрок ЦСКА, клубов НХЛ, сборной, олимпийский чемпион Вячеслав Буцаев. Пока ему не удается выправить ситуацию: поражение от СКА стало для сибиряков пятым подряд. Хотя по игре эта команда не выглядит безнадежной.

У СКА свои проблемы. Игру с «Сибирью» пропускал Валентин Зыков, один из лидеров — у него травма. Другой игрок, на которого возлагал надежды тренер Игорь Ларионов (для этого его и приобрели у «Спартака»), плохо тренируется и не попадает в состав команды. Речь о форварде Николае Голдобине. В этом сезоне они принял участие в 15 матчах за СКА, забросил три шайбы, отдал семь результативных передач. Тренеры ждут от него большего, ведь в «Спартаке» Голдобин был одним из главных бомбардиров. Но пока их не устраивает даже отношение игрока к делу. С учетом отсутствия двух важных хоккеистов и того, что СКА давно не побеждал в двух матчах подряд, результат дуэли с «Сибирью» можно считать хорошим. Хотя яркой игры армейцы не показали.

Теперь их ждет более серьезное испытание — встреча с «Локомотивом», лидером Западной конференции, в Ярославле (31 октября), а затем игры с московским «Динамо» и «Шанхайскими драконами» на своей площадке (4 и 6 ноября). СКА занимает девятое место на «Западе», «Драконы», проводящие домашние матчи на «СКА Арене», идут на шестом, опережая армейский клуб на три очка.

Кирилл Легков