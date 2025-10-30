Сальдированный финрезультат уральских компаний составил свыше 357 млрд рублей

С января по август 2025 года сальдированный финансовый результат компаний Свердловской области в действующих ценах составил 357 671,5 млн руб. или 98,6% относительно того же периода прошлого года, следует из данных Свердловскстата. В 2024 году результат составил 362 775,6 млн руб.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Самое крупное сальдо прибылей и убытков оказалось у обрабатывающих производств и составило 119 529,6 млн руб. с долей прибыльных организаций в отрасли в 72,9% — прибыль составила 199 229,5 млн руб. Сальдо оптовой и розничной торговли вместе с ремонтом автотранспортных средств и мотоциклов составила 80 166,5 млн руб., прибыль — 84 556,1 млн руб.

Отрицательный сальдированный финансовый результат получили финансовая и страховая деятельность — сумма прибыли составила 20 167,9 млн руб. с приростом в 2,2 раза, а также отрасли государственного управления, обеспечения военной безопасности и социального обеспечения. Сумма прибыли от их деятельности — 202,4 млн руб., рост — в 4,8 раза относительно прошлого года.

В статистике по прибыли и убыткам до налогообложения не учитывались малый бизнес, кредитные организации, госучреждения, некредитные финансовые организации.

Ирина Пичурина