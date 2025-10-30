Житель Ахтубинска получил два года колонии за призывы к экстремизму в сети

В Ахтубинске Астраханской области суд вынес приговор в отношении 30-летнего местного жителя по уголовному делу о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось в суде, фигурант в феврале 2020 года призывал к насилию, убийствам в отношении группы лиц, выделенной по национальному признаку. Тогда он находился в селе Капустин Яр Ахтубинского района.

По решению суда фигурант получил два года колонии-поселении. Также ему запрещено в течение двух лет заниматься определенной деятельностью.

Павел Фролов