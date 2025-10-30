В Ставрополе водитель Kia сбил 15-летнего самокатчика на переходе

29 октября около 15:50 на проспекте Юности в Ставрополе 50-летний местный житель за рулем Kia не предоставил преимущество пешеходу на самокате, сообщает ставропольская госавтоинспекция.

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

Несовершеннолетний 15-летний подросток, арендовавший самокат, двигался по нерегулируемому пешеходному переходу, не съехав с самоката. У подростка не было защитного шлема и экипировки. В результате столкновения несовершеннолетний получил травму головы и был госпитализирован в городскую больницу.

Водитель ранее не имел административных штрафов за нарушение ПДД за последние два года. По факту инцидента проводится проверка для уточнения всех обстоятельств происшествия.

Станислав Маслаков