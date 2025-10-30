В Саратовской области будут судить местного жителя за гибель пешехода в ДТП

В Саратовской области суд рассмотрит в отношении 18-летнего жителя Советского района уголовное дело о ДТП, в результате которого погиб пешеход (п. «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно релизу, 4 июля этого года фигурант управлял машиной и на 1 км автодороги «с. Розовое — с. Пшеничное» в Советском районе сбил 58-летнего мужчину, двигавшегося по краю проезжей части. Пешеход погиб.

При этом фигурант не имел водительских прав. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение.

Павел Фролов