В Пензе оштрафовали фирму за нарушения при трудоустройстве экс-госслужащего

В Пензе суд по материалам прокуратуры оштрафовал ООО «Строй-Лайн» за нарушения, допущенные при трудоустройстве бывшего госслужащего. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура Ленинского района Пензы выяснила, что бывший госслужащий устроился на работу в ООО «Строй-Лайн», но организация в установленный срок не направила в региональное министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения сведения о заключении трудового договора. Речь идет о его прежнем месте работы.

Прокуратура района возбудила административное дело по ст. 19.29 КоАП РФ. Суд обязал организацию и ответственное должностное лицо ООО «Строй-Лайн» оплатить штраф в размере 50 тыс. и 20 тыс. руб. соответственно.

Павел Фролов