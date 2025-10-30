В Дагестане готовят аварийные бригады из-за ухудшения погоды

В Дагестане в течение суток 30 октября, а также с 1 по 2 ноября на территории всего Северо-Кавказского федерального округа прогнозируется усиление ветра и дожди. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

По данным регионального управления МЧС, в горах выше 1,5 тыс. м ожидается выпадение снега и усилением ветра до 25 м/с. Сегодня ведомство провело оперативное совещание с участием представителей Минэнерго, Дагэнерго, Минздрава, Даггидромета, Минцифры, Дагавтодора и представителей администраций муниципалитетов. Участникам конференции рекомендовали организовать дежурство руководящего состава и аварийно-восстановительных бригад. Власти планируют также провести превентивные мероприятия для предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций и снижения их возможных последствий.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», в Дагестане на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций глава республики Сергей Меликов положительно оценил деятельность оперативной группы.

Константин Соловьев