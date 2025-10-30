В КБР 1,1 млрд рублей направили на специальную выплату медработникам

В Кабардино-Балкарии с начала года 1,1 млрд руб. направлено на специальную социальную выплату для медицинских работников. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Размер выплаты зависит от категории специалиста и типа учреждения и составляет от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. руб. ежемесячно. В настоящее время мера поддержки охватывает почти 7,5 тыс. специалистов – врачей и медсестер первичного звена, сотрудников центральных, районных и участковых больниц, а также работников станций и отделений скорой помощи.

Уточняется, что выплаты начисляются автоматически и не нуждаются в специальных заявлениях.

Константин Соловьев