В Ставрополе пройдут пожарно-тактические учения с вертолетом Ми-8 и дронами

В четверг, 30 октября, в 11:00 на улице Южный Обход, дом №55/7, стартуют пожарно-тактические учения, организованные краевым Главным управлением МЧС России.

По легенде сценария на верхних этажах многоэтажного жилого дома возникнет условный пожар. Спасатели отработают тушение и подачу огнетушащих веществ на крышу здания. В операциях примут участие подразделения пожарной охраны, аварийно-спасательные формирования и службы жизнеобеспечения. Особое внимание уделят использованию вертолета Ми-8 и беспилотных аппаратов вертолетного типа, которые обеспечат эффективность тушения и координацию действий. Учения направлены на проверку готовности сил МЧС к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций в жилом секторе.

Власти города просят жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике из-за звуков и спецтехники, задействованных в тренировке. Эта масштабная тренировка стала одной из крупнейших в регионе в 2025 году.

Станислав Маслаков