«Суварстроит» готовит к сдаче 143 тысячи кв. м жилья до конца 2025 года

Компания «Суварстроит» планирует ввести в эксплуатацию порядка 143 тыс. кв. м жилья до конца 2025 года. Об этом сообщил генеральный директор компании Руслан Нурмухаметов во время пресс-тура в дом «Кедр», который получил заключение о соответствии (официальный документ, выдаваемый органом государственного строительного надзора, подтверждающий, что построенный объект соответствует проектной документации и техническим регламентам). Этот дом завершает формирование жилого комплекса «Сказочный лес», где всего построено 10 зданий на 3032 квартиры.



«Разрешение на ввод в эксплуатацию уже получил Клубный дом на ул. Хади Атласи, а в таком же статусе, как и дом «Кедр», сейчас находятся «Дом чемпионов» в ЖК «Станция Спортивная» и 4-я очередь ЖК «Южный парк». Всего же в стадии строительства находятся пять жилых комплексов общей площадью более 420 тысяч квадратных метров», — отметил Руслан Нурмухаметов.

Вместе с жильём до конца года будет сдано 1360 машино-мест в многоуровневых паркингах.

Дом «Кедр» стал примером комплексного подхода девелопера. Монолитный каркас здания обеспечивает долговечность. Керамические блоки Porotherm — это современное решение для сохранения тепла. В отделке фасадов использованы стильные композитные алюминиевые панели, облицовочный кирпич на нижних этажах, а также фасадная плитка, которые десятилетиями сохраняют безупречный вид.

Двор дома «Кедр» оборудован современными малыми архитектурными формами, игровыми и спортивными комплексами, а также уютными зонами для отдыха, создающими гармоничную среду для жизни всех поколений. На прилегающей территории возведена 9-этажная парковка. Подъезды оформлены в тёплых природных оттенках, есть колясочная и санузел, уютная зона ожидания, установлены современные быстрые и надёжные лифты.

В доме «Кедр» на момент получения заключения о соответствии реализовано 70% квартир. В каждую квартиру интегрирована система «умный дом».

«Решение добавить „умную систему“ мы приняли уже после старта продаж, что стало приятным бонусом для тех, кто успел приобрести квартиры. В этом доме мы её усовершенствовали. Теперь можно дистанционно отключать розетки, есть датчики температуры и влажности, чтобы регулировать клапаны приточной вентиляции для создания благоприятного микроклимата», — подчеркнул коммерческий директор «Суварстроит» Марсель Абдулхаев.

«Умный дом» также включает в себя голосовое управление светом и домофоном, датчики открытия входной двери с уведомлением, автоматически перекрывающие воду датчики протечек и пр. Система сама передаёт показания счётчиков в УК. При желании функционал можно легко расширить. Управление «умным домом» осуществляется через голосовой помощник и мини-приложение в Telegram.

В шаговой доступности работают две школы, два детских сада, магазины. Рядом с ЖК находятся торговый центр, крупный строительный магазин, термальный комплекс, а также ведущие медицинские центры — РКБ и ДРКБ. Недавно открылась современная детская поликлиника №11. Серьёзным стимулом для развития всего района станет новая станция метро, о начале строительства которой уже объявили власти. Это значительно улучшит логистику для тысяч людей, в том числе для жителей ЖК «Батталовский», «Палитра» и «Отражение».

Напомним, что в доме «Кедр» сегодня продолжают действовать акции на покупку квартиры. При 100% оплате либо при покупке в ипотеку (в том числе под 3,9% годовых)* действует скидка 20 тыс. руб. на каждый квадратный метр жилья**. Также при покупке квартиры и парковочного места скидка на квартиру будет равна стоимости машино-места, то есть фактически покупатель получает парковочное место бесплатно.

Застройщики ООО «СЗ «Станция Спортивная-2», ИНН 1655456090 (коммерческое название ЖК «Станция Спортивная», дом Чемпионов (2.2)), ООО СЗ "Станция Спортивная-3", ИНН 1655468521 (коммерческое название ЖК «Станция Спортивная», дома 3.3, 3.4), ООО СЗ "Южный парк", ИНН 1655432765 (коммерческое название ЖК «Южный парк», дома 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5), ООО «СЗ «Южный Парк-4», ИНН 1655469420 (коммерческое название ЖК «Южный парк», дома 4.1, 4.2, 4.3), ООО "СЗ " Сказочный Лес", ИНН 1655432758 (коммерческое название ЖК «Сказочный лес», дом «КЕДР» (4.1)), ООО «СЗ «Сказочный Лес-7», ИНН 1655488670 (коммерческое название ЖК «Батталовский», Том I. О Любви), ООО «СЗ «Волжский Простор», ИНН 1655482935 (коммерческое название ЖК «Отражение», дома 6.1, 6.4, 6.5). Проектные декларации на сайте наш. дом.рф.

