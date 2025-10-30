На Ставрополье госпитализировали детей после столкновения микроавтобуса с легковым авто

На Ставрополье двоих детей госпитализировали после дорожно-транспортного происшествия с микроавтобусом , всего медицинскую помощь получили 12 человек. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на краевой минздрав.

По информации региональной Госавтоинспекции, микроавтобус с 18 детьми попал в аварию на Ставрополье. В результате столкновения погиб водитель легкового автомобиля. Губернатор региона Владимир Владимиров ранее говорил о семи пострадавших детях.

В минздраве уточнили окончательные данные о травмированных. На месте происшествия медицинская помощь была оказана семи пострадавшим. Всего за медицинской помощью обратились 11 детей и сопровождавший их преподаватель.

«Медицинская помощь оказана в полном объеме. Решается вопрос о госпитализации двоих детей в специализированные стационары Ставрополя и Пятигорска. Состояние жертв ДТП варьируется от удовлетворительного до средней степени тяжести»,— сообщил представитель минздрава.

Валентина Любашенко