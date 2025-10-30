17 астраханцев пойдут под суд за мошенничество с маткапиталом на 20 млн рублей

Кировский районный суд Астрахани рассмотрит в отношении 17 жителей областного центра и региона уголовное дело о мошенничестве при использовании средств маткапитала на сумму более 20 млн руб. (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Астраханской области.

Согласно релизу, фигуранты действовали в составе преступной группы, в которую входили руководитель, сотрудники кредитного потребительского кооператива и риэлторы. С июня 2017 года по август 2022 года они подыскивали жителей Астраханской области, которым полагался маткапитал.

Фигуранты обеспечивали заключение фиктивных договоров на предоставление займов для покупки гражданами земельных участков и возведения жилых домов. Они распределяли между собой обналичивавшиеся средства маткапитала. Ущерб составил более 20 млн руб.

Астраханцам вменяют 46 эпизодов преступлений. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение. Надзорное ведомство заявило исковые требования о взыскании в солидарном порядке ущерба.

Павел Фролов