Глава Северной Осетии объявил об отмене плана «Ковер»

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло объявил об отмене плана «Ковер» на территории республики. Об этом чиновник сообщил в своем Telegram-канале.

Господин Меняйло пояснил: «План «Ковер» представляет собой комплекс экстренных мер безопасности, который вводится в условиях повышенной угрозы. Несмотря на его отмену, в республике по-прежнему действует режим беспилотной опасности, что требует от граждан соблюдения мер предосторожности».

Валентина Любашенко